Под Москвой из дома основателя Starlink украли монеты и часы на 15 млн рублей

Неизвестные украли из дома основателя российского медиаагентства Starlink Марата Куникиева в поселке "Довиль" часы, золотые монеты и валюту на 15 млн рублей.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в поселке "Довиль". Неизвестные проникли в дом основателя российского медиаагентства Starlink Марата Куникиева, откуда похитили наручные часы TAG Heuer и Vacheron Constantin, а также 160 золотых монет и пару тыс. долларов и евро. Общая сумма ущерба - 15 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно установлено, что в похищении принимали участие четыре человека, они проникли через балкон на третьем этаже. "Злоумышленников разыскивают", - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что по факту кражи в коттеджном поселке "Довиль" возбуждено уголовное дело (ч. 4. ст. 158 УК РФ).