В Братске сотрудники ФСБ задержали группу врачей

В Братске сотрудниками ФСБ и МВД задержаны 14 сотрудников медицинской организации, которые брали взятки за прохождение медицинской комиссии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Иркутской области.

© Lenta.ru

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год заведующая с четырьмя коллегами организовала преступную группу. Они получали через посредников вознаграждение за помощь в прохождении комиссий для дальнейшего получения разрешения на оружие. Сумма взяток составляла от десяти до 25 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям 290 («Получение взятки») УК РФ, 291 («Дача взятки») УК РФ, 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ. По ходатайству следствия фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на имущество группы наложен арест в сумме более 18 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что имущество двух бывших врио замгубернатора Брянской области арестовали по делу о взятке.