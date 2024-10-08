ФСБ пресекла финансирование ВСУ от жителя Запорожья

Сотрудники УФСБ России по Запорожской области пресекли незаконные действия гражданина Российской Федерации, который направлял средства на финансирование Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлен гражданин Российской Федерации, который в период с октября 2023 года по май 2024 года путем использования мобильного приложения банка Украины осуществил денежные переводы на расчетные счета фондов, контролируемых спецслужбами и Вооруженными силами Украины, для создания устойчивых каналов финансового и материально-технического обеспечения, используемого против Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Следственный отдел возбудил уголовное по статье "Государственная измена" УК РФ, следственные действия продолжаются.