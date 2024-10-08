В Дагестане организовали проверку по факту избиения сиделкой пожилой женщины
Следственные органы в Дагестане организовали проверку по факту избиения сиделкой пожилой женщины.
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.
"По информации, размещенной в СМИ о противоправных действиях в отношении пожилой женщины, следователями республики организована процессуальная проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Ранее в сетях распространилось видео о противоправных действиях со стороны сиделки в отношении 94-летней бабушки.