Задержанные ФСБ члены банды получили сроки за наркоторговлю и хранение оружия

Советский районный суд Челябинска приговорил четырех членов межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ) к лишению свободы на срок от 10 до 12 лет по делу о наркотиках. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области. Lenta.ru

В управлении добавили, что в качестве дополнительного наказания троим членам ОПГ назначен штраф в размере 250 тыс. рублей каждому. ТАСС

ОПГ была ликвидирована в январе 2023 года. Всех ее участников задержали. При обысках силовики нашли 1,2 килограмма мефедрона, а также автомат Калашникова калибра 7,62 мм, кустарно переделанный в боевой из охолощенного оружия, а также боеприпасы к нему. Ura.Ru