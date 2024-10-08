В деле блогерши Лерчек может появиться новый фигурант

В уголовном деле в отношении блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, может появиться новый фигурант. Им является IT-специалист, который имел доступ к денежным транзакциям за марафоны блогера.

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Об этом во вторник, 8 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

— В деле может появиться новый фигурант из IT-сегмента сотрудников Чекалиных. Сотрудничество с ним велось более двух лет. По предварительным данным, именно он имел доступ к денежным транзакциям за марафоны, которые проводили Артем и Валерия Чекалины, — передает слова собеседника ТАСС.

Сумма, которые Чекалины выводили за рубеж, может составить около одного миллиона. Деньги выводились через компанию в ОАЭ на протяжении двух лет.

Ранее стало известно, что сумма ущерба, причиненного блогершей Валерией Чекалиной, более известной как Лерчек, превысила один миллион долларов. Блогеры при этом поясняли, что готовы заплатить долг в 250 миллионов рублей в федеральный бюджет.