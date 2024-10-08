Продавщица вступила в борьбу с грабителем в Москве и попала на видео

30-летний мужчина устроил разбойное нападение на магазин в Москве, но отступил, получив отпор от продавщицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

Инцидент случился на улице Синявинская. Злоумышленник, будучи пьяным, ворвался в магазин, зашел за прилавок, где напал на сотрудницу и, угрожая металлическим предметом, потребовал отдать выручку из кассы. Женщина смогла дать отпор нападавшему: вытолкала мужчину, а после кинула в него стул. Преступник поспешно скрылся.

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали. Фигурант пояснил, что ранее ему не продали в этом магазине алкоголь и он из злости решился на преступление. Мужчина нашел на улице металлический предмет, переоделся, спрятал лицо футболкой, дождался, когда все покупатели выйдут из торгового зала и напал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Обвиняемый находится под стражей.