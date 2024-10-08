Москвичу грозит пять лет колонии за отказ уплыть на яхте

Жителю столицы грозит пять лет колонии за нарушение условий временного ввоза яхты. Судно должно было выйти за пределы России в определенное время, однако в действительности этого не произошло.

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Об этом во вторник, 8 октября, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

— Предполагалось, что транспортное средство пройдет маршрутом из Сочи в Гагры (Республика Абхазия), однако по информации оперативников, яхта не покидала территориальные воды России. В этот же день мужчина снова подал декларацию на временный ввоз яхты, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело. Он обязан заплатить более 30 миллионов рублей таможенных платежей. Также ему грозит реальный срок в виде лишения свободы на пять лет.

Ранее яхта «Адмирал» за один миллион долларов затонула в Лос-Анджелесе из-за взрыва фейерверка. Судно было пришвартовано в бухте приморского района города. Во время случившегося на нем находились два человека, один из них пострадал.