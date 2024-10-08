Более 1000 человек эвакуировали в ПВР Феодосии после пожара на нефтебазе

1 047 человек в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей в Феодосии эвакуированы в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в Telegram-канале. Газета.Ru

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, — была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», — написал Ткаченко. RT на русском

Глава города уточнил, что после регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города. ТАСС