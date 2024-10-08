Группа российских альпинистов погибла в Непале

Тела участников группы альпинистов из России обнаружены при облете горы Дхаулагири в Непале. Об этом со ссылкой на представителя российского альпинистского сообщества Анну Пиунову пишет ТАСС.

По ее информации, в группе было пять человек.

«Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на [высоте] 6 100 [м], эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», - сообщила Пиунова.

Директор компании Heli Everest, которая проводила поисковую операцию, Мингма Шерпа уточнил, что альпинисты упали с высоты 7600 метров. Их тела были обнаружены на высоте 7100 метров, пишет The Himalayan Times.

«Связь с Александром Душейко, Олегом Кругловым, Владимиром Чистиковым, Михаилом Носенко и Дмитрием Шпилевым была потеряна после того, как в 6:00 утра 6 октября они вышли из горного лагеря для штурма вершины», - рассказал управляющий директор I AM Trekking & Expedition Пемба Джангбу Шерпа.

При этом Валерий Шамало, отказавшийся от попытки восхождения, был эвакуирован из лагеря и доставлен в Катманду, уточнили спасатели.

Ранее в Непале при восхождении на гору Дхаулагири сорвалась и погибла альпинистка Надежда Оленева. Главный тренер сборной России Павел Шабалин заявил, что ее тело найти не удастся, так как в предполагаемом месте падения сошла лавина, а затем снег превратился в лед.