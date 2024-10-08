Чекалины обжаловали домашний арест

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем Чекалин обжаловали решение отправить их под домашний арест до 26 ноября. Об этом ТАСС сообщили в Троицком суде Москвы, который избирал блогеру и ее экс-мужумеру пресечения.

"В суд поступила апелляционная жалоба на решение суда отправить под домашний арест Чекалина и Чекалину", - сказали в суде.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), это связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела были прекращены.