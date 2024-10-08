Из петербургской больницы сбежала 14-летняя девочка, доставленная туда из отдела полиции

В Санкт-Петербурге разыскивают 14-летнюю девочку, которая сбежала из больницы после допроса в отделе полиции. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, 5 октября юная петербурженка попала в отдел полиции как находящаяся в розыске. Во время беседы с правоохранителями девочка начала жаловаться на сильные боли в верхней части живота.

Тем же вечером ее доставили в детскую городскую больницу № 2. Предварительно, у несовершеннолетней диагностировали хронический гастрит, но как только пациентку оставили без внимания, она не стала дожидаться своей очереди и сбежала, так и не появившись в кабинете у врача.

Текущее местонахождение школьницы неизвестно, как и причина, по которой она оказалась в полицейском участке. Ведется проверка.