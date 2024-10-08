Суд арестовал имущество двух бывших врио замгубернатора Брянской области

Суд в Москве арестовал недвижимость и деньги двух бывших временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалах дела.

"Постановлением Басманного районного суда наложен арест на имущество", - говорится в документе. Под арест попала значительная сумма в рублях и валюте, найденная при обыске, три автомобиля, шесть квартир, в том числе в историческом центре Санкт-Петербурга.

Также арестованы два земельных участка в Выборгском районе Ленинградской области и под Псковом. В марте прошлого года Егорову и Кулешову задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Женщин заключили под стражу. Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 4,4 млн рублей.