В МЧС рассказали последствия ЧП на шахте в Якутии

Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии. Об этом во вторник, 8 октября, сообщило МЧС России.

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— На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке были четыре человека: трое эвакуировались сами, еще один оказался под завалом. Его тело извлекли сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС РФ, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что шахта «Денисовская» принадлежит угледобывающей компании «Колмар».

На руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» 18 марта случился обвал горных пород. Позднее в Приамурье ввели региональный режим чрезвычайной ситуации.

Спасатели обнаружили воду в руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Спасатели продолжают бурить еще три разведочные скважины, а также круглосуточно контролируют состояние карьера и уровень воды в нем. Также ведутся работы по очистке дна ото льда и от обвалившихся пород.

Также в СМИ появилась информация, что обвал на руднике расширяется. Так, за сутки произошло обрушение тысячи кубов горной массы.