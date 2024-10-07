Женщина в Вологде загорелась от зажигалки в кармане

В Вологде 64-летняя женщина пострадала в результате происшествия с зажигалкой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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На пути в магазин она закурила, а затем положила зажигалку в карман. Позже женщина увидела, что ее одежда загорелась. Очевидцы события поспешили на помощь и потушили огонь. Пострадавшую срочно госпитализировали.

Сотрудники МЧС РФ в своем Telegram-канале напомнили о необходимости соблюдать осторожность при использовании огнеопасных предметов и не прибегать к использованию неисправных зажигалок.

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