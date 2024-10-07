Школьница напоролась на металлический штырь в петербургском ресторане

В Приморском районе Петербурга девочка получила травму в игровой комнате ресторана, напоровшись на металлический штырь. Об этом сообщает «78.ru».

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Инцидент произошел в ресторане «Токио Сити», семья с двумя детьми ужинала, девочка-подросток вместе с младшим братом находилась в игровой комнате. В какой-то момент ребенок упал на острый металлический штырь.

Родители привезли дочь в травмпункт, где у нее было диагностировано повреждение мягких тканей коленного сустава. После оказания первой помощи школьница была отпущена на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что подростка из Якутии подозревают в стрельбе по ребенку. 16-летний молодой человек достал из сейфа гладкоствольное ружье. Он направил оружие вверх, но в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок. В результате 14-летний мальчик, который находился рядом, получил ранение в голову. Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.