Расчленившего сотрудника почты бывшего охранника осудили на 12 лет

Майкопский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника вневедомственной охраны за расправу и расчленение 22-летнего сотрудника «Почты России». Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным источника, сотрудник ФГУП «Охрана» выстрелил из служебного оружия в шею своего знакомого на контрольно-пропускном пункте отделения «Почты России» в Майкопе. Молодой человек не выжил.

После этого охранник вместе с другом расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер около отделения. В результате останки нашли на мусорном полигоне. Было возбуждено уголовное дело.

Известно, что прежде подсудимый привлекался к ответственности за совершение тяжкого преступления против собственности.

Ранее сообщалось, что российская пара отправилась в колонию за жестокую расправу над младенцем.