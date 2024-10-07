В США усилился ураган «Милтон»

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Ураган «Милтон», движущийся к мексиканскому полуострову Юкатан и побережью американского штата Флорида, усилился до самой опасной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Отмечается, что максимальная устойчивая скорость ветра в настоящее время составляет 250 километров в час. «Милтон» движется на юго-восток со скоростью 14,5 километра в час. Максимальная скорость в пределах урагана достигает 69 метров в секунду.

«"Милтон" быстро усилился до урагана пятой категории», — указали в центре.

Ранее в связи с надвигающимся ураганом во Флориде объявили чрезвычайное положение. Штат готовится к массовой эвакуации, которая может стать крупнейшей с урагана «Ирма» в 2017 году. Ожидается, что «Милтон» достигнет западного побережья Флориды к 9 октября.