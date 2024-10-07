Задержан подозреваемый в жестоком убийстве работницы салона связи

Силовики задержали предполагаемого убийцу 27-летней работницы салона сотовой связи в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что убийство произошло 6 октября на проспекте Строителей в результате вспыхнувшего между жертвой и преступником конфликта. Погибшей были нанесены множественные ножевые ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Бывший участник СВО убил трех человек и получил пожизненный срок

Ранее Краснодарский краевой суд завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.