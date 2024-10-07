Россиянка спаслась от насильника благодаря соседям

Житель Алтая предстанет перед судом за попытку изнасилования знакомой, женщину спасли соседи. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

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Инцидент произошел в селе Новый Бельтир, ранее неоднократно судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к знакомой односельчанке, которая, не заперев входные двери дома на ночь, спала в своей комнате.

Мужчина напал на спящую, но она сумела оказать сопротивление и стала звать на помощь. Крики женщины услышали соседи, которые ворвались в дом и сумели скрутить насильника. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, ему может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Москве насильник напал на девушку во дворе дома, но получил отпор. Сотрудница сети тату-салонов шла в сторону дома по тропинке и обратила внимание, что за ней следом движется молодой человек азиатской внешности в толстовке с капюшоном и кожаным рюкзаком. Злоумышленник начал ее домогаться, но девушка извернулась и ударила насильника по лицу со всей силы. После этого преступник оставил ее и сбежал.