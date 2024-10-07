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На Алтае соседи спасли женщину от изнасилования

Житель Алтая предстанет перед судом за попытку изнасилования знакомой, женщину спасли соседи. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Россиянка спаслась от насильника благодаря соседям
© Газета.Ru

Инцидент произошел в селе Новый Бельтир, ранее неоднократно судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к знакомой односельчанке, которая, не заперев входные двери дома на ночь, спала в своей комнате.

Мужчина напал на спящую, но она сумела оказать сопротивление и стала звать на помощь. Крики женщины услышали соседи, которые ворвались в дом и сумели скрутить насильника. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, ему может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Москве насильник напал на девушку во дворе дома, но получил отпор. Сотрудница сети тату-салонов шла в сторону дома по тропинке и обратила внимание, что за ней следом движется молодой человек азиатской внешности в толстовке с капюшоном и кожаным рюкзаком. Злоумышленник начал ее домогаться, но девушка извернулась и ударила насильника по лицу со всей силы. После этого преступник оставил ее и сбежал.

Происшествия
Следственный комитет