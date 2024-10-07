В Индонезии нашли тело туристки в желудке акулы

В Индонезии рыбаки нашли тело ранее пропавшей 68-летней американки в желудке акулы. Об этом сообщает The Sun.

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В издании отметили, что туристка пропала 26 сентября после того, как сильное течение унесло ее во время дайвинг-тура вокруг острова Пулау Реонг. Ее поиски продолжались в течение восьми дней, но затем были прекращены из-за опасных условий в море.

Однако 6 октября в соседнем государстве Восточный Тимор местные рыбаки выловили акулу, в брюхе которой обнаружили тело женщины.

«С пойманной акулой что-то было не так. Я думал, она проглотила пластик или рыболовную сеть Мы разделали ее, чтобы понять причину, а внутри обнаружили останки женщины», — приводятся в тексте слова рыбака.

Отмечается, что на обнаруженных останках все еще был черный гидрокостюм.