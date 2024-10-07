Полицейские задержали мужчину, укравшего у москвича 8,7 миллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который выманил у жителя столицы 8,7 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

© Вечерняя Москва

— Введённый в заблуждение потерпевший обналичил со своих вкладов 8,7 миллиона рублей и отдал их пришедшему незнакомцу. Спустя время мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Задержать подозреваемого удалось на Пресненской набережной. Злоумышленник перечислил почти полную сумму своим куратором, себе он оставил только около 30 тысяч рублей. Силовики возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, которых подозревают в навязывании услуги по чистке вентиляторов за 45 тысяч рублей московским пенсионерам. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту происшествия. Силовики продолжают расследование дела.