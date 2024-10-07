Назван срок ареста военблогера Тринадцатого

Против военного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает Telegram-канал Baza. News.ru

Суд постановил арестовать Гузенко на два месяца. «Гузенко задержали на городской площади Новопавловска по статье 6.9 КоАП [потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача]. Однако во время задержания блогер оказал сопротивление и на него возбудили дело по статье „применение насилия в отношения представителя власти“», — пишет telegram-канал. В ходе расследования блогер отказался от дачи показаний. Ura.Ru

О задержании Тринадцатого стало известно 5 октября, об этом сам военблогер рассказал в своем Telegram-канале. Газета.Ru