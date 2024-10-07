Бастрыкин поручил завести дело после конфликта мигрантов с подростком

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту противоправных действий мигрантов в отношении подростка, отец которого находится в зоне СВО.

Об этом сообщили в СК РФ.

"Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении подростка в Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Согласно данным местных СМИ, в Новосибирской области мигранты из-за конфликта с подростком, отец которого находится в зоне СВО, насильно поместили мальчика в автомобиль и угрожали убийством.

По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится процессуальная проверка (ст. 126 УК РФ). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбудить уголовное дело и представить доклад.