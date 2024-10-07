Ураган "Милтон" в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории

Ураган "Милтон" в южной части Мексиканского залива усилился до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

На данный момент ураган находится примерно в 257 км к северо-западу от мексиканского города Мерида и движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах явления достигает 56 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено на участке побережья американского штата Флорида.