В Якутии умерла пострадавшая от нападения собак девочка

Девочка, пострадавшая в результате нападения собак в поселке Чульман в Якутии, умерла. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Министерство здравоохранения Якутии с прискорбием сообщает о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в поселке Чульман", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что врачи сделали все возможное для спасения 12-летнего подростка, но девочка умерла из-за травм, несовместимых с жизнью.

Глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале выразил соболезнования родителям и близким погибшей, а также подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Днем 7 октября стая безнадзорных собак напала на 12-летнюю девочку рядом с домом №12 на улице Строителей поселка Чульман. Отогнать животных удалось прохожему и подоспевшему отцу ребенка. В результате нападения девочка получила ранения верхних и нижних конечностей, тела и головы. Ребенок был в тот же день госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.