Названа сумма ущерба по второму уголовному делу блогера Лерчек

Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга может составлять $1 млн. Газета.Ru

«Бывшими супругами, по предварительным данным, было выведено более 1 млн долларов через ОАЭ с дальнейшим выводом на иностранные счета, вывод продолжался вплоть до их развода. Свыше 250 млн рублей было выведено около двух лет назад», — сообщил источник. News.ru

4 октября Троицкий суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября по делу о переводе 251 млн рублей из РФ. Ей также запрещено пользоваться интернетом. Местом домашнего ареста определили поселок "Миллениум парк" в Истре. Ее бывший муж Артем Чекалин также не признал вину по делу, однако был готов сотрудничать со следствием. Официальный представитель стороны защиты Лерчек Екатерина Гордон заявляла журналистам о непризнании вины ее доверительницей. ТАСС