В Турции охранники отеля избили российского туриста

Туриста из Челябинска избили охранники отеля Granada Luxury Belek в Турции.

Челябинец с семьей попросил переселить в другой отель, представители туроператора потребовали доплатить или оставаться на улице, сообщил 7 октября юрист Игорь Косицын.

«Челябинского туриста избила охрана отеля. Туроператор бездействовал и потребовал 500 евро за переселение. Видео с инцидентом Anex Tour до настоящего времени туристу не предоставил видео», — рассказал Косицын в telegram-канале.

Семья туриста с женой, ребенком и бабушкой отдыхала в сентябре. Незадолго до потасовки 15 сентября турист и бармен повздорили. Не было ни угроз, ни рукоприкладства. После общения с гостями путешественник отправился в номер, когда на него напали охранники и начали избивать. Челябинцу удалось выбраться и сбежать, а его жена вызвала полицию и скорую помощь.

«Туриста увезли в больницу, где зафиксировали следы избиения, оказали помощь и отпустили. Челябинцы сразу обратились на ресепшн с просьбой предоставить видео. Постояльцев отеля отправили к генеральному менеджеру гостиницы, который на турецком, хотя и говорит по-английски, сообщил, что ничего предоставлять не станет. Якобы передал запись представителям Anex Tour», — продолжил юрист.

Он подчеркнул, что сотрудники туроператора, взяв деньги за переселение в другой отель, отказались предоставить чеки. По словам Косицына это не первый инцидент, в котором участвует Anex Tour . По словам юриста, некоторое время назад туроператор заставил пострадавших от кражи в отеле туристов удалить reels, где они рассказывают о преступлении, под угрозой выселения.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу туроператора. К моменту публикации ответ не поступил.