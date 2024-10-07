Более 30 человек попали в больницы после авиашоу в Индии

В индийском городе Ченнаи после авиашоу, приуроченного к 92-летию Военно-воздушных сил страны, около 40 человек попали в больницы.

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Об этом сообщил The Indian Express.

Мероприятие привлекло более миллиона зрителей на двухкилометровый участок пляжа, и организаторы не смогли должным образом подготовиться к такому наплыву народа. В результате, когда пришло время покидать шоу, возникли толпы и давки в нескольких местах.

— Было душно, мы вообще не могли двигаться, — рассказал очевидец.

Многие зрители испытывали необходимость в незамедлительной медицинской помощи, что усложнялось недостаточной готовностью служб.

В итоге 40 человек были госпитализированы, пятерым спасти жизнь не удалось. Медицинская помощь потребовалась около 150 людям, пострадавшим от обезвоживания и стресса, многие теряли сознание, написало издание.

Из-за тяжелых погодных условий в Мекке сотни паломников погибли во время хаджа в Саудовскую Аравию. В начале июня, когда и произошла трагедия, температура в городе превышала 51 градус.