В Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции

Покушение на начальника районного отдела полиции совершено в Херсонской области, под днищем его машины сработало взрывное устройство.

Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК России по Херсонской области.

"Сегодня примерно в 10 часов 40 минут на территории площадки у магазина "Троя" в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России "Новотроицкое" ГУ МВД России по Херсонской области", - сказано в сообщении.

В управлении уточнили, что в результате произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б", "е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство).