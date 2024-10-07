Сумма ущерба по второму делу блогера Лерчек может составлять $1 млн

Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа может составлять $1 млн.

Средства выводились и обналичивались через ОАЭ в течение последних двух лет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.