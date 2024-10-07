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Сумма ущерба по второму делу блогера Лерчек может составлять $1 млн

Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа может составлять $1 млн.

Сумма ущерба по второму делу блогера Лерчек может составлять $1 млн
© ТАСС

Средства выводились и обналичивались через ОАЭ в течение последних двух лет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Бывшими супругами, по предварительным данным, было выведено более $1 млн через ОАЭ с дальнейшим выводом на иностранные счета, вывод продолжался вплоть до их развода. Свыше 250 млн рублей было выведено около двух лет назад", - сообщил собеседник агентства.