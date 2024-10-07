Российский учитель обозвал детей щенками и лишился работы

В Красноярске учитель труда обозвал детей щенками и лишился работы, передает РИА Новости.

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До этого в Telegram-каналах распространился ролик, на котором российский педагог нецензурно оскорбляет учащихся, которые находятся на уроке.

В главном управлении образования красноярской администрации отметили, что ознакомились с содержанием видео. Учителя отстранили от обязанностей.

«Состоится заседание конфликтной комиссии, и позже участники события ознакомятся итоговым решением», — разъяснили в мэрии.

В школе рассказали, что трудовик преподает уже больше девяти лет. До этого никто из родителей и школьников на него не жаловался.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге коллега сломал нос и челюсть 47-летнему преподавателю в деканате Академии художеств имени Ильи Репина. Ссора между преподавателями возникла во время обсуждения финансовых вопросов факультета