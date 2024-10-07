Ветерана СВО забили до смерти в Симферополе

Неизвестные избили до смерти общественника и участника СВО Георгия Черного.

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Об этом рассказали близкие погибшего, добавив, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Инцидент произошел 23 сентября в Гагаринском парке в Симферополе. 35-летний Георгий Черный, награжденный медалью „За храбрость“ II степени, был избит неизвестными возле скульптуры „Три грации“», — передали в «Коммерсанте» слова близких Черного.

По их данным, нападавшие дождались полицейского патруля и скорой, сообщили им о том, что мужчина «сам упал» и скрылись.

Участник СВО был доставлен в реанимацию. У него диагностировали перелом черепа и параорбитальную гематому. Через неделю Черный скончался. Его близкие выразили надежду, что уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкий состав преступления после выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Черный участвовал в событиях «Крымской весны», организовывал политические акции в Крыму и гуманитарную помощь жителям Донбасса. После начала спецоперации он подписал контракт с Минобороны РФ.