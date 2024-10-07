Появились подробности дела Чекалиных о выводе 250 млн рублей

Источник Russia Today, знакомый с ситуацией, рассказал, что сумма в 250 миллионов рублей, фигурирующая в деле против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина, была заработана ими за «два-три дня». По данным собеседника RT, фигуранты дела готовы уплатить эту сумму в бюджет.

Источник телеканала также заявил, что в ближайшее время сумма ущерба может вырасти. По информации собеседника RT, уголовное дело было возбуждено после налоговой проверки. Летом после совещания с представителями Федеральной налоговой службы фигуранты дела согласились доплатить недостающую сумму.

«После ссоры и заявлений о разводе платить не стали. Уже на допросе Чекалины заявили о готовности погасить долг, если дело удастся переквалифицировать», - утверждает источник телеканала.

По словам собеседника RT, фигуранты дела заявили, что зарегистрированная в ОАЭ компания позволяла им получать выплаты за услуги от клиентов за границей. Сейчас адвокаты выясняют, куда именно должны были идти налоговые платежи - в Эмираты или Россию.

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По данным RT, разбирательства усложняются отказом экс-супругов общаться. Они находятся под домашним арестом в разных местах.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение в проведении валютных операциях с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

В прокуратуре заявили, что в рамках продажи фитнес-марафонов в интернете обвиняемые отправляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В обвинении подчеркивается, что таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон заявила РИА Новости, что ее подзащитная не признает вину. 4 октября бывших супругов отправили под домашний арест.