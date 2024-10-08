Территория вокруг Энергодара выгорела из-за ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение лета активно атаковали территорию вокруг прифронтового Энергодара, намеренно вызывая ландшафтные пожары. Во время тушения возгораний ВСУ с помощью дронов и артиллерии наносили удары по машинам МЧС, сообщил ТАСС мэр Энергодара Эдуард Сеновоз.

"Когда мы вошли в пик этой беды, шли такие масштабные пожары, они буквально в черте города были. Дополнительная сложность в том, что линия боевого соприкосновения находится в непосредственной близости от города. Не везде можно заехать потушить. Мы вынуждены были просто перекрывать уже в непосредственной близости от города, тушить. <...> Опять же, они понимали, что делают. Противник искусственно создавал эту ситуацию. Охотились за пожарными, машины приезжали, и [ВСУ] дронами по ним удары наносили, артиллерийские удары наносили", - заявил глава Энергодара.

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Он подчеркнул, что в критические моменты к тушению пожаров добровольно подключалось население города. "Мы не можем привлекать большое количество гражданского населения. Одно дело - это непосредственно служащий, у которого есть задача работать в этих опасных условиях, а другое дело - это те же добровольные дружины, которые применяются, как правило, в таких случаях. <...> Хотя у нас население в особо критический момент без всякого призыва выходило и помогало тушить. <...> Как видите, мы с этой ситуацией справились", - заключил мэр.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища, на расстоянии 135 км от временного административного центра Запорожской области Мелитополя. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ. ВСУ постоянно обстреливают территорию города из артиллерии и атакуют с помощью беспилотников, нанося ущерб инфраструктуре.