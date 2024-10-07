В суде назвали дату рассмотрения дела Шарлота

Самарский областной суд завершил предварительное слушание уголовного дела в отношении певца Эдуарда Шарлота (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого обвиняют в реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, возбуждении ненависти.

Первое заседание по существу дела назначено на 18 октября, сообщили ТАСС в суде.

"Приняли решение о назначении заседания [по делу Шарлота] на 18 октября", - сказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что предварительное рассмотрение дела завершено. Предварительное слушание дела Шарлота начали 3 октября, но тогда заседание было перенесено на 7 октября по причине позднего уведомления подсудимого.

Самарский областной суд зарегистрировал уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Шарлота 25 сентября, следует из картотеки суда. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей), ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия).

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый неоднократно размещал на своей странице в социальной сети, запрещенной на территории РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также фигурант записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии, сообщили в СУ СК по региону.