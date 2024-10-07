В Москве мужчину задержали за избиение собаки

Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего мужчину, который жестоко избил собаку в подъезде многоэтажного жилого дома в столице.

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Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В одном из мессенджеров выявлена публикация, проиллюстрированная видеозаписью, на которой мужчина в подъезде жилого дома нанес несколько ударов ногой собаке, а после зашел в лифт и уехал. Сотрудниками полиции с помощью системы камер видеонаблюдения установлен и задержан 53-летний мужчина, — передает сообщение ведомства ТАСС.

После увечий собаку доставили в ветеринарную клинику, где животному оказали необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В начале сентября в Сети распространился видеоролик, на котором трое подростков подвешивают собаку на веревку, а затем бьют животное топором. «Вечерняя Москва» выяснила, как подростки издевались над животным и что им грозит.