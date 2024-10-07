Звезда «Пацанок» подралась с полицейскими в аэропорту Пулково

Экс-участница шоу «Пацанки» Виолетта Малышенко подралась с полицейскими в аэропорту Пулково. Она рассказала, что «провела за решеткой» из-за нападения 13 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

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Звезда телевизионного проекта поделилась, что собиралась улететь из Санкт-Петербурга в Москву, но опоздала на рейс, из-за чего сильно расстроилась. Несмотря на обещание не употреблять алкоголь, Виолетта выпила, причем, как она уточнила, на голодный желудок.

В состоянии алкогольного опьянения Малышенко подралась с сотрудниками полиции, из-за чего у нее появились ссадины на руках, коленях, а также рана на губе. Улететь в столицу России девушке так и не удалось. Ее забрали в участок.

«Естественно, я [подралась] с [полицейскими] и провела за решеткой 13 часов», - поделилась экс-участница реалити.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда звезды «Пацанок» ввязываются в драки. В сентябре победительница одного из сезонов Татьяна Каширина избила девушку в московском ресторане. Она напала на обладательницу кубка Европы по футзалу.

Ранее в Москве избили участниц шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер.