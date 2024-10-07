В Крыму кандидат в депутаты подрался с ветераном СВО и отправил его в больницу

В Крыму кандидат в депутаты подрался с ветераном специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Причиной драки стал спор из-за парковочного места, отмечает канал. Якобы претендующий стать народным избранником мужчина перекрывает дорогу пешеходам, на что обратил внимание ветеран.

Участник спецоперации попал в больницу после встречи с соседом и его отцом на центральной площади Ялты. После заданного ему вопроса кандидат в депутаты, который занимался единоборствами, одним ударом сбил бойца с ног.

Пострадавшего госпитализировали, ему диагностировали перелом свода и основания черепа, перелом челюсти, ушиб мозга лёгкой степени. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Якутии избили другого ветерана СВО, которые вернулся из зоны боевых действий инвалидом – мужчина потерял руку. Расследованием заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который распорядился докладывать ему о всех проводимых мероприятиях.