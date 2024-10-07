В Домодедове выявили более 280 не вставших на воинский учет мигрантов

Военные следователи СК РФ в ходе рейда в Домодедове выявили более 280 лиц, приобретших гражданство РФ, но не осуществивших постановку на воинский учет.

Об этом сообщили ТАСС в военно-следственном управлении СК России по Московскому военному округу.

"В октябре 2024 года военными следователями СК России по Подольскому гарнизону совместно с представителями УМВД России по г. о. Домодедово, а также военного комиссариата проведен рейд в хостеле, расположенном в Домодедове Московской области, а также иных местах многолюдного проживания. В ходе проведенных мероприятий выявлено более 280 лиц, приобретших гражданство Российской Федерации, но не исполнивших обязанность по постановке на воинский учет. Указанные лица доставлены в военный комиссариат для решения вопроса о постановке на воинский учет и призыве на военную службу. Кроме того, выявлено 25 лиц, находившихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства", - сообщили там.

В управлении уточнили, что мероприятия проводятся военными следователями на постоянной основе и направлены на проверку соблюдения лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации, требований законодательства , в том числе о постановке на воинский учет и о прохождении воинской службы.