Мосгорсуд приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы 72-летнего пенсионера из США Стефана Хаббарда за наемничество на стороне Украины. Об этом рассказали в пресс-службе суда. Lenta.ru

Также суд взыскал в доход государства 142 тысячи гривен, изъятых в ходе следствия. В срок лишения свободы засчитано нахождение Хаббарда под стражей со 2 апреля 2022 года. News.ru

По существу предъявленных обвинений фигурант дал признательные показания. В срок лишения свободы американцу засчитано его нахождение под стражей со 2 апреля 2022 года. При этом представитель американца заявил о намерении обжаловать приговор. ТАСС