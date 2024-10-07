Взрыв прогремел рядом с посольством Израиля в Дании

Рядом с посольством Израиле в Копенгагене прогремел взрыв. Это произошло в годовщину нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Как уточняется, взрыв произошел примерно в 500 метрах от здания. Напомним, что пять дней назад у здания израильского диппредставительства прогремели два взрыва.

По словам инспектора полиции Копенгагена Трине Меллер, в настоящее время выясняется, есть ли связь с предыдущим инцидентом.

«Нет никаких признаков того, что это так», - подчеркнула она.

Ровно год назад группировки, возглавляемые ХАМАС, вторглись в Израиль из сектора Газа. Наряду с этим с этим прошла массированная ракетная атака. Более 1000 израильтян убили, около 250 — взяли в заложники. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа — сперва нанеся ракетные и авиаудары, а после введя войска. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями, а также гибелью мирных жителей, в том числе и детей.