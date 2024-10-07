Мосгорсуд огласил обвинительный приговор 72-летнему гражданину США Стефану Хаббарду по итогам рассмотрения уголовного дела об участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, Хаббарду назначено 6 лет и 10 месяцев колонии.

"Назначить Хаббарду 6 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Александры Ковалевской.

По существу предъявленных обвинений фигурант дал признательные показания. В срок лишения свободы американцу засчитано его нахождение под стражей со 2 апреля 2022 года.

Материалы в отношении неустановленных лиц по этому делу выделены в отдельное производство.