На нефтебазе в Феодосии пожар распространился на 2,5 тыс. кв. метров, охватив три резервуара с нефтепродуктами; спасатели продолжают борьбу с огнем, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации.

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2,5 тыс. кв. метров, передает РИА «Новости». Представитель экстренных служб сообщил, что на данный момент происходит горение трех резервуаров с нефтепродуктами. Для борьбы с огнем привлечены спасатели, работающие на месте происшествия.

Возгорание произошло утром в понедельник, однако, к счастью, пострадавших нет. Правительство Крыма ранее заявило о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии. В целях обеспечения безопасности жителей развернуты пункты временного размещения.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Спасательные службы прикладывают все усилия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать возможные последствия для окружающей среды и местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-терапевт Александра Медзиновская рекомендовала воздержаться от прогулок для защиты детей от продуктов сгорания горючего в случае пожара на нефтебазе в Крыму.

Из-за пожара на нефтебазе в Крыму перекрыли часть улиц

Ранее в Феодосии из-за пожара эвакуировали около 300 человек, которые были направлены в пункты временного размещения. При этом движение пригородных поездов на участке от Владиславовки до Феодосии в Крыму восстановили, о чем сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.