Жительницу Кузбасса арестовали за публичное оправдание теракта в "Крокусе"

Таштагольский городской суд Кемеровской области отправил под стражу местную жительницу, которая размещала в соцсетях сообщения, оправдывающие террористический акт, совершенный в здании концертного зала "Крокус сити холл" в Московской области.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Жительница пгт Темиртау Таштагольского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области уточнили, что в марте 2024 года она разместила в "Одноклассниках" комментарий, в котором публично оправдала террористический акт. Под стражей женщина будет находиться до 23 ноября 2024 года.

Уточняется, что по месту жительства обвиняемой проведен обыск. По уголовному делу проводятся следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.