ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы иностранными журналистами

ФСБ возбудила еще два уголовных дела о незаконном пересечении границы в Курской области иностранными журналистами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Российская газета

По информации ведомства, уголовные дела возбуждены в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. Газета.Ru

По данным ФСБ России, с 17 августа этого года в общей сложности 14 иностранных журналистов были привлечены к ответственности за подобные преступления. Вечерняя Москва