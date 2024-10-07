ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы иностранными журналистами

ФСБ возбудила еще два уголовных дела о незаконном пересечении границы под Курском иностранными журналистами.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации в Курской области", - сообщили в ЦОС.

В общей сложности с 17 августа этого года за такие противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 14 иностранных журналистов, отметили в ФСБ.

Санкция ч. 3 ст. 322 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.