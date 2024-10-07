Готовившим диверсию на авиабазе ВКС России вынесли приговор

Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на авиабазе Воздушно-космических сил (ВКС) России в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ФСБ России, пишет РИА Новости.

По данным спецслужбы, 2-й Восточный окружной военный суд признал виновными по делу 13 человек.

«Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от восьми с половиной до 16 лет, еще один подсудимый (пособник) приговорен к четырем годам лишения свободы», - уточнили в ФСБ России.

Подсудимые были задержаны в январе 2023 года. Установлена также их причастность к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии.

Ранее силовики сорвали попытку агента украинских спецслужб подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. По заданию кураторов 40-летний гражданин РФ, который являлся агентом Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, изготовил самодельное взрывное устройство и собирался взорвать автомобиль. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.