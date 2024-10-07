ФСБ обнародовала видео признаний осужденных за поджоги за выплаты от Киева

ФСБ России обнародовала видео с признательными показаниями молодых людей, осужденных военным судом на сроки до 23 лет за поджоги объектов на железных дорогах и намерении совершить поджог истребителей на авиабазе под Владивостоком.

"В конце ноября - начале декабря [2022 года] я был завербован сотрудником спецслужб Украины Артуром для совершения поджогов на железнодорожном полотне с целью, чтобы в сторону специальной военной операции не пошли военные эшелоны, - признался молодой человек. - Также по его указанию я нашел двух исполнителей, которые должны были под моим руководством совершить подрыв военного истребителя в городе Владивостоке". "Я осознавал, что мы делаем диверсии, но хотел заработать денег", - признался он.

Двое других рассказали о расценках за "работу".

"Сожгли один локомотив за который получили 100 тысяч рублей, трансформаторные будки - за одну получили по 30 тысяч рублей, итого это 90 [тысяч рублей], и сожгли два ящика, которые находятся возле железных дорог", - рассказал фигурант дела.

Затем, по его словам, в телеграм-канале "поступило задание сжечь или любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артемом, за что обещалась зарплата 12 млн рублей". Но когда они приехали во Владивосток из Красноярска, к ним на съемную квартиру пришли сотрудники полиции.

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 11 гражданам России и двум уроженцам Центральной Азии, задержанным в январе 2023 года за поджоги и подготовку поджогов самолетов на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, они признаны виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту. Четверо осуждены на сроки от 19 до 23 лет в колонии строгого режима, 8 - на сроки от 8,5 до 16 лет. Еще один пособник приговорен к четырем годам лишения свободы.