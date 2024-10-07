Экс-замминистра обороны Иванов ответил на новые обвинения

Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов отверг обвинения по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В апреле стало известно о задержании Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что в деле речь идет о взятках на сумму около миллиарда рублей, вину Иванов не признает.

По версии следствия, фигуранты дела «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что суд наложил арест на все имущество, зарегистрированное на Иванова, его супругу, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных.

7 октября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Иванову предъявили новое обвинение - по делу о двух эпизодах растраты в особо крупном размере. По данным собеседника ТАСС, один из эпизодов связан с растратой более трех миллиардов рублей банка «Интеркоммерц», второй - с растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.